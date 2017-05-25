Гарсия оказалась сильнее Кр. Плишковой в четвертьфинале турнира в Страсбурге

Француженка Каролин Гарсия (5) в четвертьфинале турнира в Страсбурге переиграла чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:3), 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая 29-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Кристина сделала 13 эйсов при 9 двойных.

За выход в финал Гарсия поспорит с австралийкой Дарьей Гавриловой (7), одолевшей свою соотечественницу Эшли Барти (Q).