Вавринка одолел Куэрри и может сыграть с Кузнецовым в полуфинале в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка (1) в четвертьфинале турнира в Женеве одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри (6) со счётом 4:6, 7:5, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 49 минут. 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В полуфинале Вавринка сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем Седриком-Марселем Штебе (LL).