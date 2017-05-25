Бертенс вышла в полуфинал соревнований в Германии

Первая ракетка турнира в Нюрнберге голландка Кики Бертенс в четвертьфинале победила американку Элисон Риске (5) со счётом 6:4, 6:3. Поединок продолжался 1 час 28 минут. За это время 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки, отыграла 5 брейк-пойнтов из 6 и сделала 3 брейка. Элисон дважды подала навылет при 6 двойных.

Бертенс за выход в финал поспорит с японкой Мисаки Дои, вышедшей в полуфинал на отказе Ярославы Шведовой из Казахстана.