А. Зверев: надо воспринимать Федерера и Джоковича как всех остальных соперников

10-я ракетка мира немец Александр Зверев рассказал о своём отношении к соперничеству с более опытными и титулованными теннисистами.

«Когда ты первый раз играешь с теннисистами калибра Федерера или Джоковича, то, конечно, есть волнение. Думаю, это нормально. Но через некоторое время начинаешь воспринимать их как и всех остальных соперников, с которыми сталкиваешься в туре каждую неделю. Именно так о них нужно думать, если хочешь их обыгрывать. Нельзя выходить на корт с мыслями, что против тебя играет легенда.

Я довольно быстро освоился, потому что с раннего возраста путешествовал по турнирам с братом Мишей и привык видеть лучших из лучших в раздевалках. Думаю, это помогло мне уже в моей карьере", — приводит слова Зверева The Independent.