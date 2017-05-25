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Зигемунд: мне особенно грустно, что я не смогу выступить на «Ролан Гаррос»

25 мая 2017, четверг. 23:07. Теннис

Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд рассказала подробности своей травмы, из-за которой она вынуждена будет пропустить «Ролан Гаррос».

«Дорогие болельщики! Как некоторые из вас уже слышали, вчера я повредила колено в матче на турнире в Нюрнберге. Обследование выявило разрыв передней крестообразной связки. Конечно, я расстроена, и мне грустно, что я не смогу выступать на предстоящих турнирах, особенно на «Ролан Гаррос», которого я очень ждала. Но теперь я сосредоточена на быстром восстановлении и приложу для этого всю свою энергию», — написала Зигемунд на своей странице в «Фейсбуке».

Зигемунд снялась по ходу матча с Крейчиковой на турнире в Нюрнберге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ролан Гаррос
Новости. Теннис
25 мая 2017, четверг
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