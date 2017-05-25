Ан. Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве, где сыграет с Вавринкой

Россиянин Андрей Кузнецов в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария) победил немца Седрика-Марселя Штебе (LL) со счётом 6:2, 1:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 85-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

В полуфинале соперником Кузнецова станет швейцарец Стэн Вавринка (1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Ан. Кузнецов — Штебе в Женеве