15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ан. Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве, где сыграет с Вавринкой

Ан. Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве, где сыграет с Вавринкой
Комментарии

Россиянин Андрей Кузнецов в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария) победил немца Седрика-Марселя Штебе (LL) со счётом 6:2, 1:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. 26-летний уроженец Тулы, занимающий 85-е место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 5 брейк-пойнтов из 12 и проиграл 4 гейма на своей подаче.

В полуфинале соперником Кузнецова станет швейцарец Стэн Вавринка (1).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Ан. Кузнецов — Штебе в Женеве

Женева. 1/4 финала
25 мая 2017, четверг. 21:20 МСК
Андрей Кузнецов
85
Россия
Андрей Кузнецов
А. Кузнецов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         