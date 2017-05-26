Конта побывала на вручении наград Герцога Эдинбургского в Букингемском дворце

Восьмая ракетка мира британская теннисистка Йоханна Конта в своём «твиттере» сообщила, что посетила Букингемский дворец, где состоялось вручение наград Герцога Эдинбургского. Эта премия вручается студентам по различным направлениям. Награждение проходит в королевской резиденции, а вручается премия лично членом королевской семьи. Конта в рамках этого мероприятия пообщалась с принцем Эндрю и несколькими обладателями наград.

За свою карьеру 25-летняя уроженка Сиднея выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.