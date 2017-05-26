Раонич: моя главная цель — побеждать и эффективно действовать на корте

Канадский теннисист Милош Раонич поделился впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Лионе (Франция). Накануне уроженец Подгорицы в двух партиях обыграл представителя Португалии Гастау Элиаша со счётом 6:4, 6:3. За выход в финал соревнований Раонич поспорит с чехом Томашем Бердыхом.

«Я надеюсь продолжать играть всё лучше. Моя главная цель — побеждать и эффективно действовать на корте. Сегодня так и получилось», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.

Турнир в Лионе завершится 27 мая.