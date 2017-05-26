Победы Стосур, Гавриловой и Гарсии — в видеообзоре матчей турнира в Страсбурге

25 мая на турнире в Страсбурге (Франция) были сыграны четвертьфинальные поединки. Австралийка Саманта Стосур обыграла представительницу Испании Карлу Суарес-Наварро со счётом 7:6 (7:5), 6:4, действующая чемпионка француженка Каролин Гарсия одержала победу над чешкой Кристиной Плишковой — 7:6 (7:3), 6:2, а австралийка Дарья Гаврилова оказалась сильнее своей соотечественницы Эшли Барти — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
Предлагаем вашему вниманию видеообзор этих матчей. Турнир в Страсбурге завершится 27 мая.