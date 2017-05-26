М. Зверев: я наконец нахожу свою игру на грунте

Немецкий теннисист Миша Зверев поделился впечатлениями после выхода в полуфинал турнира в Женеве (Швейцария). Накануне он обыграл представителя США Стива Джонсона со счётом 6:4, 7:5. За выход в финал Зверев поспорит с японцем Кеем Нисикори. Турнир в Женеве завершится 27 мая.

«Я впервые вышел в полуфинал грунтового турнира ATP, так что могу быть доволен. Мне потребовалось шесть или семь грунтовых турниров, и наконец я нахожу свою игру на этом покрытии», — приводит слова Зверева официальный сайт тура.