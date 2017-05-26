В 16:30 по московскому времени начнётся полуфинальный матч турнира в Женеве (Швейцария), в котором сыграют швейцарец Станислас Вавринка (1) и россиянин Андрей Кузнецов. По личным встречам счёт ничейный — 1-1. В рейтинге ATP Вавринка располагается на третьей позиции, Кузнецов — на 85-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Кузнецов в Женеве.

Во втором полуфинале встретятся немец Миша Зверев (Q) и японец Кей Нисикори (2). Соревнования в Женеве завершатся 27 мая.