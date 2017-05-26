Хогстедт: Шарапова ещё выиграет «Большой шлем»

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой швед Томас Хогстедт оценил перспективы экс первой ракетки мира, вернувшейся в тур после окончания дисквалификации за применение мельдония.

«Я думаю, у неё очень большой шанс вернуться на прежний уровень. Она ещё выиграет «Большой шлем».

Она шла второй в рейтинге, когда её дисквалифицировали. Сейчас Серены нет, значит, у Марии хороший шанс вернуться на вершину. Дело не в том, что другие плохи. Посмотрите на мужской тур. То, что Федерер в 35 лет успешно выступает, не делает всех остальных его соперников плохими игроками.

Мария – чемпион. Этим всё сказано. Она владеет всеми ударами и сильной психикой. К тому же она настоящий профессионал», — цитирует Хогстедта «Советский спорт».