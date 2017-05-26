На тренировочных кортах Уимблдона произошёл пожар

На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который является местом проведения Уимблдона, произошёл пожар, сообщает Daily Mirror. На его тушение были отправлены четыре пожарные машины.

Представители клуба позднее проинформировали, что пожарные успешно справились с работой и потушили огонь.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля. Турнир завершится 16 июля. Действующими обладателями титулов в одиночном разряде являются британец Энди Маррей и представительница США Серена Уильямс.