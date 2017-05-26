Дои снялась по ходу матча с Бертенс в полуфинале турнира в Нюрнберге

Голландка Кики Бертенс (1) вышла в финал турнира в Нюрнберге. Её соперница по полуфинальной встрече — представительница Японии Мисаки Дои — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:0. Продолжительность матча составила 50 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Мисаки ни одного эйса и брейка.

В финале Бертенс сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Сорана Кырстя (Румыния).