Гаврилова победила Гарсию и вышла в финал турнира в Страсбурге

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (7) вышла в финал турнира в Страсбурге, обыграв представительницу Франции Каролин Гарсию (5) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. 23-летняя уроженка Москвы 4 раза подала навылет и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка. Гарсия не смогла защитить титул, завоёванный в прошлом году.

В финале Гаврилова сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай, 8) — Саманта Стосур (Австралия, 6/WC).