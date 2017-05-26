Дэниэл не пустил Рублёва в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублёв (18-й номер посева в квалификации) не сумел выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», уступив в третьем раунде квалификационного турнира японцу Таро Дэниэлу (4) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. Рублев 4 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Дэниэла семь брейков и четыре ошибки на подаче. В третьем решающем сете россиянин вел со счётом 5:2, а при счёте 5:4 имел двойной матчбол, однако не сумел удержать преимущество.