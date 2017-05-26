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Крейчикова вышла в финал турнира в Нюрнберге, одолев Кырстю

26 мая 2017, пятница. 18:24. Теннис

Чешка Барбора Крейчикова, начавшая турнир в Нюрнберге с квалификации, вышла в финал, в трёх сетах обыграв румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 4:6, 6:0. Теннисистки провели на корте два часа. 21-летняя уроженка Брно Крейчикова, располагающаяся на 254-й строчке в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. На счету 27-летней Кырсти, занимающей 67-ю позицию в мировой классификации, 4 эйса, 5 ошибок на подаче и 3 брейка.

За титул Крейчикова сыграет с первой ракеткой турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

Нюрнберг 2017. 1/2 финала
26 мая 2017 года, пятница. 16:05 МСК
Барбора
Крейчикова
Сорана
Кырстя
6:4 4:6 6:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сорана Кырстя
Новости. Теннис
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