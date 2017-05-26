Стосур вышла в финал турнира в Страсбурге и сыграет с Гавриловой

Австралийка Саманта Стосур (WC), получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в финал турнира в Страсбурге, в двух сетах обыграв восьмую ракетку соревнований китаянку Пэн Шуай со счётом 7:6 (7:0), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Стосур дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Пэн Шуай два эйса, шесть ошибок на подаче и три брейка.

За титул Стосур сыграет с седьмой ракеткой соревнований Дарьей Гавриловой, которая также выступает за Австралию.