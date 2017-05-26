Габашвили встретится с Эстрелья-Бургосом, Хачанову достался в соперники Джарри

Победители квалификации «Ролан Гаррос» распределены по основной сетке грунтового турнира «Большого шлема». Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге встретится с Виктором Эстрелья-Бургосом из Доминиканской Республики, а соперником Карена Хачанова стал чилиец Николас Джарри (Q).

Отметим также, что внук знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова 18-летний Стефанос Циципас, выступающий за Грецию, впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». Он встретится с хорватом Иво Карловичем (23).

«Лаки-лузером» стал уступивший в финале квалификации россиянин Андрей Рублёв, который в первом круге турнира сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.

Пары первого круга

Гидо Пелья (Аргентина, Q) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29)

Николас Джарри (Чили, Q) – Карен Хачанов (Россия)

Максим Аму (Франция, Q) – Пабло Куэвас (Уругвай, 22)

Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария, 3)

Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) – Андреас Сеппи (Италия)

Артур де Греф (Бельгия, Q) – Ришар Гаске (Франция, 24)

Теймураз Габашвили (Россия, Q) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)

Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Фелисьяно Лопес (Испания)

Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) — Кентен Алис (Франция, WC)

Таро Дэниэл (Япония, Q) — Ежи Янович (Польша)

Симоне Болелли (Италия, Q) – Николя Маю (Франция)

Стефанос Циципас (Греция, Q) – Иво Карлович (Хорватия, 23)

Сергей Стаховский (Украина, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань)

Поль-Анри Матьё (Франция, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 10)

Мариуш Копил (Румыния, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19)

Стефано Наполитано (Италия, Q) – Миша Зверев (Германия, 32).