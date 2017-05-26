Габашвили встретится с Эстрелья-Бургосом, Хачанову достался в соперники Джарри

Победители квалификации «Ролан Гаррос» распределены по основной сетке грунтового турнира «Большого шлема». Россиянин Теймураз Габашвили в первом круге встретится с Виктором Эстрелья-Бургосом из Доминиканской Республики, а соперником Карена Хачанова стал чилиец Николас Джарри (Q).
Отметим также, что внук знаменитого советского футболиста Сергея Сальникова 18-летний Стефанос Циципас, выступающий за Грецию, впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема». Он встретится с хорватом Иво Карловичем (23).
«Лаки-лузером» стал уступивший в финале квалификации россиянин Андрей Рублёв, который в первом круге турнира сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
Пары первого круга
Гидо Пелья (Аргентина, Q) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29)
Николас Джарри (Чили, Q) – Карен Хачанов (Россия)
Максим Аму (Франция, Q) – Пабло Куэвас (Уругвай, 22)
Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария, 3)
Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) – Андреас Сеппи (Италия)
Артур де Греф (Бельгия, Q) – Ришар Гаске (Франция, 24)
Теймураз Габашвили (Россия, Q) – Виктор Эстрелья-Бургос (Доминиканская Республика)
Бьорн Фрэтэнджело (США, Q) – Фелисьяно Лопес (Испания)
Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) — Кентен Алис (Франция, WC)
Таро Дэниэл (Япония, Q) — Ежи Янович (Польша)
Симоне Болелли (Италия, Q) – Николя Маю (Франция)
Стефанос Циципас (Греция, Q) – Иво Карлович (Хорватия, 23)
Сергей Стаховский (Украина, Q) — Лу Яньсюнь (Тайвань)
Поль-Анри Матьё (Франция, Q) – Давид Гоффен (Бельгия, 10)
Мариуш Копил (Румыния, Q) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания, 19)
Стефано Наполитано (Италия, Q) – Миша Зверев (Германия, 32).