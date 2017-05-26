Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира в Женеве

Первый сеяный швейцарец Стэн Вавринка (WC) вышел в финал турнира в Женеве, в двух сетах обыграв россиянина Андрея Кузнецова со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут. Вавринка девять раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Кузнецова три эйса и две двойные ошибки на подаче. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-1 в пользу Вавринки. На грунте теннисисты встречались впервые.

За титул Вавринка сыграет с представляющим Германию Мишей Зверевым (Q).