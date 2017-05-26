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Вавринка: болельщики в Женеве громко поддерживают меня, когда это нужнее всего

26 мая 2017, пятница. 22:40. Теннис

Швейцарец Станислас Вавринка, победивший россиянина Андрея Кузнецова в полуфинале турнира ATP 250 в Женеве, рассказал об ощущениях от выступления на домашнем соревновании и оценил соперника по финалу немца Мишу Зверева.

«Болельщики очень помогают мне на этой неделе. Они громко поддерживают меня тогда, когда я больше всего нуждаюсь в этом. Я рад выйти в финал. Миша Зверев — очень талантливый игрок. В нынешнем сезоне он уже показывал отличный теннис и одерживал громкие победы, особенно над Энди Марреем в Мельбурне. Кроме того, он левша, играющий в не типичном для нынешнего тенниса стиле», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Стэн Вавринка
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