Вавринка: болельщики в Женеве громко поддерживают меня, когда это нужнее всего

Швейцарец Станислас Вавринка, победивший россиянина Андрея Кузнецова в полуфинале турнира ATP 250 в Женеве, рассказал об ощущениях от выступления на домашнем соревновании и оценил соперника по финалу немца Мишу Зверева.

«Болельщики очень помогают мне на этой неделе. Они громко поддерживают меня тогда, когда я больше всего нуждаюсь в этом. Я рад выйти в финал. Миша Зверев — очень талантливый игрок. В нынешнем сезоне он уже показывал отличный теннис и одерживал громкие победы, особенно над Энди Марреем в Мельбурне. Кроме того, он левша, играющий в не типичном для нынешнего тенниса стиле», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.