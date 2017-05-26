Гаврилова: я уже четырежды побеждала Гарсию, так что во многом дело в психологии

Выступающая за Австралию Дарья Гаврилова вышла в свой второй одиночный финал WTA после Кубка Кремля—2016, обыграв француженку Каролин Гарсию в полуфинале соревнований в Страсбурге (6:4, 6:2). В финальном матче Гаврилова встретится с австралийкой Самантой Стосур.

«Я очень хочу завоевать титул. Пока мне не удавалось выиграть турнир WTA, так что на каждом соревновании, где я выступаю, мне хочется пройти весь путь от начала до конца.

Я вела у Гарсии по личным встречам, что давало мне преимущество. Я хорошо сыграла в этом матче, хорошо подавала и знала, на что способна, какие удары будут ей неудобны. Я уже четырежды побеждала её, и думаю, она пока не нашла путей к победе надо мной. Во многом это вопрос психологии", — приводит слова Гавриловой официальный сайт WTA.

Отметим, что в финале на кону будет стоять не только титул, но и звание первой ракетки Австралии. В случае поражения Стосур прервётся её впечатляющая серия из 450 недель подряд на первом месте в своей стране.