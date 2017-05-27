Веснина поздравила Квитову с возвращением в тур

Россиянка Елена Веснина порадовалась за чешку Петру Квитову, которая вернулась в теннис после нападения на неё грабителя с ножом, произошедшего в конце предыдущего года — 20 декабря. Изначально предполагалось, что Квитова пропустит около полугода, но ей удалось восстановиться быстрее — за пять месяцев.

«Ролан Гаррос» станет для Петры первым турниром в 2017 году. В стартовом раунде соревнований Квитова, получившая 15-й номер посева, встретится с американкой Джулией Боузрап.

«Очень рада, что ты вернулась, Петра!» — написала Веснина в своём «твиттере».