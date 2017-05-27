Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Джокович: очень рад, что Агасси будет рядом на «Ролан Гаррос»

27 мая 2017, суббота. 09:49. Теннис

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал начало сотрудничества с восьмикратным победителем турниров серии «Большого шлема» американцем Андре Агасси.

«Я воспринимаю этот этап как новую главу. Я очень рад, что Андре решил приехать в Париж, чтобы провести со мной некоторое время. Он всегда вдохновлял меня и продолжает вдохновлять сейчас. Я как раз чувствовал, что мне нужно вдохновение, нужен кто-то, кто был в похожей ситуации. Нам надо хорошо узнать друг друга, поэтому я очень рад его приезду в Париж.

Накануне мы провели две тренировки, а вечером у нас состоялся очень длинный разговор. Несмотря на то, что мы только познакомились, было чувство, что знаем друг друга уже очень давно. Мы быстро нашли общий язык. Андре будет делиться со мной всеми знаниями и опытом, которые он накопил за свою жизнь», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
Теги
Новак Джокович
Новости. Теннис
27 мая 2017, суббота
09:49 Джокович: очень рад, что Агасси будет рядом на «Ролан Гаррос»
00:43 Веснина поздравила Квитову с возвращением в тур
00:05 Кар. Плишкова: на грунте стараюсь подавать более вариативно, чем на харде
26 мая 2017, пятница
23:57 Гаврилова: я уже четырежды побеждала Гарсию, так что во многом дело в психологии
23:31 Бердых: я готов к битве с Цонгой и настроен ударно завершить турнир
22:54 Цонга: я смог сохранить свой уровень в третьем сете, когда соперник дал слабину
22:40 Вавринка: болельщики в Женеве громко поддерживают меня, когда это нужнее всего
22:21 Гаврилова и Стосур — в финале Страсбурга. Видеообзор матчей турнира
22:06 В первом круге «РГ» Веснина сыграет с Хаддад-Майей, Родина — с Маттек-Сэндс
20:09 17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе
19:42 Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира в Женеве
19:32 Габашвили встретится с Эстрелья-Бургосом, Хачанову достался в соперники Джарри
19:03 Стосур вышла в финал турнира в Страсбурге и сыграет с Гавриловой
18:38 Блинкова не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», уступив Вондроушовой
18:24 Крейчикова вышла в финал турнира в Нюрнберге, одолев Кырстю
17:53 14 эйсов помогли Цонге выйти в финал турнира в Лионе, обыграв Басилашвили
17:41 М. Зверев вышел в финал турнира в Женеве, обыграв Нисикори
17:39 Сафин выразил готовность стать советником председателя Госдумы по спорту
17:21 Дэниэл не пустил Рублёва в основную сетку «Ролан Гаррос»
16:35 Гаврилова победила Гарсию и вышла в финал турнира в Страсбурге
15:59 Квитова: взяв ракетку в марте, я сказала: «Это не моя ракетка. Это не моя рука»
15:48 Дои снялась по ходу матча с Бертенс в полуфинале турнира в Нюрнберге
15:42 На тренировочных кортах Уимблдона произошёл пожар
15:27 Хогстедт: Шарапова ещё выиграет «Большой шлем»
15:06 Спикер Госдумы предложил Сафину стать его советником по вопросам спорта
14:20 Путинцева проиграла Кырсте в четвертьфинале турнира в Нюрнберге
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Кузнецов в Женеве
13:46 Маррей сыграет с Кузнецовым в первом круге «Ролан Гаррос»
13:32 Макарова сыграет с Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции
12:27 М. Зверев: я наконец нахожу свою игру на грунте
12:03 Нисикори: я не так часто побеждал, отыгрывая матчболы
11:33 Бердых: постараюсь сыграть с Раоничем лучше, чем в Риме
11:21 Победы Стосур, Гавриловой и Гарсии — в видеообзоре матчей турнира в Страсбурге
11:07 Раонич: моя главная цель — побеждать и эффективно действовать на корте
10:48 Басилашвили: сейчас я играю гораздо лучше, чем на предыдущих грунтовых турнирах
10:40 Цонга: доволен тем, что прекрасно себя чувствовал и не испытывал боли в плече
10:32 Конта побывала на вручении наград Герцога Эдинбургского в Букингемском дворце
10:19 Кузнецова потренировалась с Халеп в Париже
09:13 Стосур проводит свою 450-ю подряд неделю в статусе первой ракетки Австралии
09:10 Крейчикова: счастлива, что смогла стать победительницей этого невероятного матча
09:07 Бертенс: Риске здорово начала матч, так что мне нужно было прибавить
09:05 Гарсия: я очень плохо начала первый сет, но затем сосредоточилась на своей игре
01:44 Ф. Лопес: Кубок Дэвиса — важный турнир, но спасибо Пике за поддержку Кубка мира
25 мая 2017, четверг
23:32 Ан. Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве, где сыграет с Вавринкой
23:07 Зигемунд: мне особенно грустно, что я не смогу выступить на «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017