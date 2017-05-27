Джокович: очень рад, что Агасси будет рядом на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал начало сотрудничества с восьмикратным победителем турниров серии «Большого шлема» американцем Андре Агасси.

«Я воспринимаю этот этап как новую главу. Я очень рад, что Андре решил приехать в Париж, чтобы провести со мной некоторое время. Он всегда вдохновлял меня и продолжает вдохновлять сейчас. Я как раз чувствовал, что мне нужно вдохновение, нужен кто-то, кто был в похожей ситуации. Нам надо хорошо узнать друг друга, поэтому я очень рад его приезду в Париж.

Накануне мы провели две тренировки, а вечером у нас состоялся очень длинный разговор. Несмотря на то, что мы только познакомились, было чувство, что знаем друг друга уже очень давно. Мы быстро нашли общий язык. Андре будет делиться со мной всеми знаниями и опытом, которые он накопил за свою жизнь», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.