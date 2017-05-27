Надаль: Пэр — не тот соперник, с которым хочешь встретиться в первом круге

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, с каким настроем подходит к старту «Ролан Гаррос», а также оценил соперника по первому кругу француза Бенуа Пэра.

«С начала сезона я доволен тем, как играю. Думаю, я показывал хороший теннис на большинстве турниров в этом году, я хорошо играл на харде, а теперь здорово действую и на грунте. Я хорошо подготовился к „Ролан Гаррос“.

Знаю, что мне надо играть здорово уже в первом матче, потому что у меня очень сложный оппонент. Конечно, Пэр — не тот игрок, с которым ты хочешь встретиться уже в первом круге. Он очень талантлив, обладает мощной подачей и фантастическим бэкхендом. Бенуа, определённо, очень опасен, так что мне нужно быть предельно сконцентрированным», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.