Квитова: немногие верили, что я смогу вновь играть в теннис

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре 2016 года, призналась, что возвращение на корт далось ей непросто. В первом круге «Ролан Гаррос» она сыграет с американкой Джулией Боузрап.

«Это было трудно. Немногие верили в то, что я вновь буду играть в теннис. Я чувствовала, что теннис ушёл из моей жизни, но это не было моим решением. Я потеряла возможность делать то, что я люблю. Конечно, это расстраивало, но мне повезло, что я по жизни оптимистка. Я осталась жива, у меня целы все пальцы, а теперь я вновь могу играть в теннис. Эта ситуация позволила мне по-другому посмотреть на теннис. Это всего лишь спорт. Если не попаду в корт, то не буду плакать», — приводит слова Квитовой официальный сайт «Ролан Гаррос».