Халеп: чувствую, что смогу выступить на «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп, получившая травму правой лодыжки на турнире в Риме, заявила, что восстановилась и готова выступить на Открытом чемпионате Франции.

«Я чувствую себя гораздо лучше. В пятницу впервые после травмы я потренировалась на корте и чувствовала себя хорошо. Надеюсь, я и дальше буду восстанавливаться быстрыми темпами и предстоящий турнир сложится для меня удачно. Окончательное решение приму после медобследования в субботу, но я чувствую, что смогу выступить», — приводит слова Халеп официальный сайт «Ролан Гаррос».