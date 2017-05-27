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Кербер: Макарова — сложная соперница, но а кто здесь лёгкая соперница?

27 мая 2017, суббота. 11:43. Теннис

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер поделился впечатлениями от жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, по итогам которой в первом круге ей придётся сыграть с россиянкой Екатериной Макаровой.

«Конечно, это не самый удачный жребий, мне попалась сложная соперница по первому кругу, но, с другой стороны, а кто здесь лёгкая соперница? Я имею в виду, что надо быть готовой с первого матча, с первого розыгрыша. Это моя цель. Я хочу двигаться постепенно, от матча к матчу. Я готова к вызову и хочу показать свой лучший теннис уже в матче с Макаровой.

Все знают, что грунт не моё любимое покрытие, но мы должны играть на грунте, так что я собираюсь выложиться по максимуму. Прошлый год был лучшим в моей карьере, тем не менее, я не очень здорово выступала на грунте. Я знаю, что могу играть лучше", — приводит слова Кербер официальный сайт «Ролан Гаррос».

Источник: Roland Garros Сообщить об ошибке
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Анжелика Кербер Екатерина Макарова
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