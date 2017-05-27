Тим: теперь воспринимаю своих кумиров как соперников

Австриец Доминик Тим поделился ожиданиями от «Ролан Гаррос – 2017», в первом круге которого он сыграет с австралийцем Бернардом Томичем.

«Я всегда хорошо чувствую себя на „Ролан Гаррос“. Шесть лет назад я играл здесь в финале юниорского турнира, а в прошлом году добрался до полуфинала. Когда я попал в топ-10, то долго этого не осознавал. Трудно понять, что ты находишься рядом со своими кумирами. Но теперь я их воспринимаю как соперников и стараюсь побеждать в каждом матче», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.