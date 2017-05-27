Джокович: считаю Надаля фаворитом №1 на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, кого считает фаворитом предстоящего Открытого чемпионата Франции, который пройдёт на грунтовых кортах с 28 мая по 11 июня.

«Я, безусловно, считаю Рафаэля Надаля фаворитом №1 в борьбе за титул. Но впереди долгий и и очень интересный турнир. Нас ждут две тяжёлые и полные событий недели», — приводит слова Джоковича официальный сайт АТР.

В первом круге Джокович сыграет с испанцем Марселем Гранольерсом, а встреча Джокович — Надаль возможна в полуфинале соревнований.