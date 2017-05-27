Хачанов и Рублёв будут тренироваться в Королевском теннисном клубе в Барселоне

54-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и 117-й номер рейтинга АТР его соотечественник Андрей Рублёв начали заниматься в Королевском теннисном клубе в Барселоне, сообщает официальный блог академии в сети «Твиттер».

В этом клубе также тренируются итальянец Фабио Фоньини, испанцы Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и другие ведущие испанские игроки.

Напомним, что в первом круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с чилийцем Николасом Джарри, а Рублёв встретится с аргентинцем Диего-Себастьяном Шварцманом.