Барти и Деллакуа — чемпионки турнира в Страсбурге в паре

Австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа в финале парного разряда турнира в Страсбурге переиграли лидеров посева сестёр Чань Юнжань и Чань Хаочин из Тайваня со счётом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 21-летней Барти, занимающей 90-е место в парном рейтинге WТА, этот титул стал четвёртым в карьере и вторым в текущем сезоне на соревнованиях WТА в паре, а 32-летняя Деллакуа, которая располагается на 94-й позиции в парной табели о рангах, выиграла шестой трофей в общем и второй в 2017 году.