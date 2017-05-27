Бертенс за 56 минут разгромила Крейчикову в финале турнира в Нюрнберге

Голландка Кики Бертенс (1) в финале турнира в Нюрнберге разгромила чешку Барбору Крейчикову (Q) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность решающего поединка составила всего 56 минут. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, исполнила 7 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, отыграла оба брейк-пойнта и выиграла 4 гейма на подаче оппонентки. Крейчикова обошлась без эйсов и совершила две двойные.

Для Бертенс этот титул стал третьим в карьере и первым в текущем сезоне. На пути к трофею она не проиграла ни сета.