Обыграв Гаврилову в Страсбурге, Стосур сохранила звание первой ракетки Австралии

Австралийка Саманта Стосур выиграла дерби у Дарьи Гавриловой в финале соревнований в Страсбурге, одержав волевую победу со счётом 5:7, 6:4, 6:3.

Матч продлился 2 часа 45 минут. Стосур 1 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. Кроме того, на её счету 39 ударов навылет и 27 невынужденных ошибок. У Гавриловой 4 эйса, 9 двойных, 4 использованных брейк-пойнта из 12, 30 виннерсов и 26 ошибок.

Для чемпионки US Open — 2011 это девятый одиночный титул в карьере и первый с 2015 года. Кроме того, благодаря этой победе 33-летняя Саманта сохранила за собой звание первой ракетки Австралии как минимум до конца «Ролан Гаррос». Она является первой ракеткой своей страны уже 450 недель — больше восьми с половиной лет.