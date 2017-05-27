Бердых: несмотря на поражение, еду в Париж с высоко поднятой головой

Чех Томаш Бердых, уступивший французу Жо-Вильфриду Цонга в финале соревнований в Лионе, прокомментировал этот поединок.

«Это был очень упорный матч. У меня был отличный шанс в концовке первой партии, когда я заработал два сетбола на приёме. Думаю, это стало ключевым моментом матча. Если бы я выиграл тот сет, то оказался бы совсем в другом положении, но Жо удалось спасти гейм, после чего у меня не было реальных шансов на приёме.

В целом это были отличный опыт и отличная неделя. Приятный, спокойный турнир, на кортах много зрителей. Я провёл четыре матча, и это именно то, за чем я приезжал сюда. Конечно, победа в финале стала бы идеальным завершением недели, но ничего страшного не произошло. Я еду в Париж с высоко поднятой головой», — приводит слова Бердыха официальный сайт ATP.