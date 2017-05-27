Вавринка: моя дочь впервые видела мою победу вживую, это делает успех особенным

Швейцарец Станислас Вавринка оценил свой финальный матч с немцем Мишей Зверевым на соревнованиях в Женеве.

«Это был отличный финал, с великолепным уровнем игры. Миша действовал очень здорово, а у меня поначалу были некоторые проблемы. Я рад, что во второй партии сумел повысить уровень своей игры и перевернуть ход поединка.

Очень здорово, что я завоевал свой второй титул в Швейцарии. Это многое значит для меня. К тому же моя дочь впервые видела мою победу вживую, и это делает успех ещё более особенным.

Теперь я с нетерпением жду «Ролан Гаррос». Такая неделя перед турниром «Большому шлему» помогает успешному выступлению на нём", — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.