Тарпищев: нас не устраивает объём трансляций тенниса на телевидении

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о переговорах по поводу увеличения количества теннисных трансляциях на российском телевидении.

«Тот объём трансляций, который есть, конечно, нас не устраивает. Переговоры идут сложно. Воспринимать теннис как коммерческий вид спорта или идти по социальным программам — вопрос тоже остро стоит. На чём воспитывать молодёжь, если она не видит теннис на экране?

Проблема тенниса в том, что это единственный вид спорта, не лимитированный по времени. Это основная проблема, потому что мы ломаем тарифную сетку.

Западные компании основные соревнования показывают от А до Я. Мы же всегда утыкаемся в то, что у нас могут показывать матч с начала и прервать при счёте 4:4 или, наоборот, начать с середины. Абсурдная ситуация. Отсюда и смотрибельность. Когда человек знает, что в любой момент могут прервать, кто же будет смотреть теннис?

Наша публика, как правило, смотрит больше своих по сравнению с западной публикой. На Западе больше идут на теннис как вид спорта, который познавателен независимо от того, кто играет. Красота, шахматы в движении, как мы говорим, — для них это игра, на которую идут как на сам вид. А у нас больше идут на своих и смотрят своих. А угадать, когда и где будет играть наш спортсмен, невозможно в силу обилия тех соревнований, которые есть», — отметил Тарпищев в интервью RNS.