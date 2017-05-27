Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тарпищев: нас не устраивает объём трансляций тенниса на телевидении

27 мая 2017, суббота. 23:23. Теннис

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о переговорах по поводу увеличения количества теннисных трансляциях на российском телевидении.

«Тот объём трансляций, который есть, конечно, нас не устраивает. Переговоры идут сложно. Воспринимать теннис как коммерческий вид спорта или идти по социальным программам — вопрос тоже остро стоит. На чём воспитывать молодёжь, если она не видит теннис на экране?

Проблема тенниса в том, что это единственный вид спорта, не лимитированный по времени. Это основная проблема, потому что мы ломаем тарифную сетку.

Западные компании основные соревнования показывают от А до Я. Мы же всегда утыкаемся в то, что у нас могут показывать матч с начала и прервать при счёте 4:4 или, наоборот, начать с середины. Абсурдная ситуация. Отсюда и смотрибельность. Когда человек знает, что в любой момент могут прервать, кто же будет смотреть теннис?

Наша публика, как правило, смотрит больше своих по сравнению с западной публикой. На Западе больше идут на теннис как вид спорта, который познавателен независимо от того, кто играет. Красота, шахматы в движении, как мы говорим, — для них это игра, на которую идут как на сам вид. А у нас больше идут на своих и смотрят своих. А угадать, когда и где будет играть наш спортсмен, невозможно в силу обилия тех соревнований, которые есть», — отметил Тарпищев в интервью RNS.

Источник: Rambler News Service Сообщить об ошибке
Теги
Шамиль Тарпищев
Новости. Теннис
27 мая 2017, суббота
23:41 Бертенс: кажется, я просто не могу проиграть в Нюрнберге
23:23 Тарпищев: нас не устраивает объём трансляций тенниса на телевидении
22:27 М. Зверев: обычно игра на грунте давалась мне нелегко, но здесь всё было отлично
21:34 Вавринка: моя дочь впервые видела мою победу вживую, это делает успех особенным
20:58 Зверевы стали первыми братьями после Рохусов, сыгравшими в финалах в одном году
20:40 Цонга: я очень хорошо подавал в финале, и это помогло спокойнее играть на приёме
20:17 Бердых: несмотря на поражение, еду в Париж с высоко поднятой головой
19:09 Обыграв Гаврилову в Страсбурге, Стосур сохранила звание первой ракетки Австралии
18:49 Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире
17:55 Макарова сыграет с Кербер вторым запуском 28 мая на корте Филиппа Шатрье
17:35 Цонга выиграл домашний турнир в Лионе, победив Бердыха
17:30 Молтени и Шамасдин стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде
16:39 Азаренко вышла на корт в рамках «Детского дня» на «Ролан Гаррос»
16:24 Роже и Тецэу стали победителями соревнований в Женеве в парном разряде
15:58 Бертенс за 56 минут разгромила Крейчикову в финале турнира в Нюрнберге
15:27 Барти и Деллакуа — чемпионки турнира в Страсбурге в паре
14:46 Меликар и Смит впервые в карьере выиграли турнир WТА в парном разряде
14:35 Хачанов и Рублёв будут тренироваться в Королевском теннисном клубе в Барселоне
14:15 Матьё: принимаю отказ в «уайлд-кард», но не неуважение со стороны Гьюдичелли
12:47 Джокович: считаю Надаля фаворитом номер один на «Ролан Гаррос»
12:42 Тим: теперь воспринимаю своих кумиров как соперников
11:43 Кербер: Макарова — сложная соперница, но а кто здесь лёгкая соперница?
11:28 Халеп: чувствую, что смогу выступить на «Ролан Гаррос»
10:58 Квитова: немногие верили, что я смогу вновь играть в теннис
10:58 Надаль: Пэр — не тот соперник, с которым хочешь встретиться в первом круге
09:49 Джокович: очень рад, что Агасси будет рядом на «Ролан Гаррос»
00:43 Веснина поздравила Квитову с возвращением в тур
00:05 Кар. Плишкова: на грунте стараюсь подавать более вариативно, чем на харде
26 мая 2017, пятница
23:57 Гаврилова: я уже четырежды побеждала Гарсию, так что во многом дело в психологии
23:31 Бердых: я готов к битве с Цонгой и настроен ударно завершить турнир
22:54 Цонга: я смог сохранить свой уровень в третьем сете, когда соперник дал слабину
22:40 Вавринка: болельщики в Женеве громко поддерживают меня, когда это нужнее всего
22:21 Гаврилова и Стосур — в финале Страсбурга. Видеообзор матчей турнира
22:06 В первом круге «РГ» Веснина сыграет с Хаддад-Майей, Родина — с Маттек-Сэндс
20:09 17 эйсов не помогли Раоничу обыграть Бердыха в полуфинале турнира в Лионе
19:42 Вавринка не пустил Кузнецова в финал турнира в Женеве
19:32 Габашвили встретится с Эстрелья-Бургосом, Хачанову достался в соперники Джарри
19:03 Стосур вышла в финал турнира в Страсбурге и сыграет с Гавриловой
18:38 Блинкова не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», уступив Вондроушовой
18:24 Крейчикова вышла в финал турнира в Нюрнберге, одолев Кырстю
17:53 14 эйсов помогли Цонге выйти в финал турнира в Лионе, обыграв Басилашвили
17:41 М. Зверев вышел в финал турнира в Женеве, обыграв Нисикори
17:39 Сафин выразил готовность стать советником председателя Госдумы по спорту
17:21 Дэниэл не пустил Рублёва в основную сетку «Ролан Гаррос»
16:35 Гаврилова победила Гарсию и вышла в финал турнира в Страсбурге
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017