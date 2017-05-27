Бертенс: кажется, я просто не могу проиграть в Нюрнберге

Голландка Кики Бертенс, успешно защитившая титул в Нюрнберге благодаря победе в финальном матче с чешкой Барборой Крейчиковой (6:2, 6:1), прокомментировала свой успех.

«Я горжусь этим результатом. Было здорово вернуться сюда и защитить титул. Барбора отлично играла всю неделю, и, несмотря на счёт, матч был непростым.

Я обязательно приеду сюда и в следующем году. Кажется, я просто не могу проиграть в Нюрнберге", — приводит слова Бертенс официальный сайт турнира.

Помимо Нюрнберга, Кики выиграла только один турнир в одиночном разряде — Фес-2012.