Кербер: все знают, что грунт не является моим любимым покрытием

Немка Анжелика Кербер, которая в воскресенье проведёт свой матч первого круга «Ролан Гаррос» против россиянки Екатерины Макаровой, рассказала о своём отношении к грунтовой части сезона.

«Все знают, что грунт не является моим любимым покрытием. Но всем нам приходится играть на нём, и я стараюсь делать здесь всё, что в моих силах. Прошлый год стал лучшим в моей карьере, но даже тогда на грунте я выступала не очень хорошо. В этом году всё то же самое.

Я много тренируюсь на грунте и надеюсь как следует подготовиться к матчу первого круга. Конечно, у меня не самая простая соперница в стартовом матче, вдобавок левша, но здесь в любом случае нужно быть готовой сразу входить в игру, начинать турнир без раскачки. Я хочу идти от матча к матчу и стараться показывать свой лучший теннис. Думаю, я готова к этому вызову", — приводит слова Кербер официальный «твиттер» WTA.