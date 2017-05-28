Стосур: Гаврилова заставляет соперниц работать, чтобы победить её

Австралийка Саманта Стосур поделилась эмоциями от победы над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой со счётом 5:7, 6:4, 6:3 в финале турнира в Страсбурге.

«Я очень рада, что хорошо подавала и смогла уверенно провести встречу. Это не всегда просто. Мы с Дашей отлично знаем друг друга и часто тренируемся вместе. Она заставляет соперниц работать, чтобы победить её. Я понимала, что матч будет трудным, и рада, что выиграла. Только в последних трёх геймах третьего сета она допустила несколько ошибок, чем я воспользовалась», — приводит слова Стосур официальный сайт WТА.