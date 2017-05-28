«Кузнецова может побороться за титул» — подкаст «Открытый чемпионат»

Журналисты «Чемпионата» Илья Рывлин и Даниэль Виленчук в подкасте «Открытый чемпионат» обсуждают сетки Открытого чемпионата Франции и делятся своими ожиданиями от выступления фаворитов и российских теннисистов. Кроме того, обозреватели затронули тему решения президента федерации тенниса Франции, который отказался предоставить Марии Шараповой «уайлд-кард», а также высказали своё мнение относительно нового тренера Новака Джоковича. Наставником серба стал Андре Агасси.

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