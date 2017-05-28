Шарапова стала 88-й в чемпионской гонке WТА

В новой версии чемпионской гонки WTA от 29 мая украинка Элина Свитолина сохранила лидерство. Россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина занимают места с восьмого по десятое.
Чемпионская гонка WTA. 29 мая
1 (1). Элина Свитолина (Украина) — 2845.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 2507.
3 (3). Йоханна Конта (Великобритания) — 2245.
4 (4). Каролина Возняцки (Дания) — 2241.
5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 2190.
6 (6). Винус Уильямс (США) — 2127.
7 (7). Кристина Младенович (Франция) – 2122.
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 1815.
9 (9). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1542.
10 (10). Елена Веснина (Россия) — 1470.
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27 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 823…
42 (39). Екатерина Макарова (Россия) — 598…
49 (48). Наталья Вихлянцева (Россия) — 539…
61 (59). Екатерина Александрова (Россия) — 449…
71 (69). Евгения Родина (Россия) — 382…
88 (82). Мария Шарапова (Россия) — 310.