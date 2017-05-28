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Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Боузрап на «Ролан Гаррос»

28 мая 2017, воскресенье. 12:31. Теннис

Двукратная чемпионка турниров серии «Большого шлема» чешка Петра Квитова (15) в первом круге Открытого чемпионата Франции играет с американкой Джулией Боузрап. Для Петры эта первая встреча после возвращения на корт. В декабре она получила тяжёлую травму руки в результате нападения грабителя в собственном доме.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Боузрап на «Ролан Гаррос».

Во втором круге соперницей победительницы этой встречи станет либо американка Бетани Маттек-Сэндс (Q), либо россиянка Евгения Родина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Петра Квитова
Новости. Теннис
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