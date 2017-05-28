Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге

Француз Жо-Вильфрид Цонга в финале турнира в Лионе переиграл чеха Томаша Бердыха со счётом 7:6, 7:5. В Женеве швейцарец Стэн Вавринка победил немца Мишу Зверева и завоевал титул.

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В решающем противостоянии соревнований WТА в Страсбурге австралийка Саманта Стосур взяла верх над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Для Саманты этот титул стал девятым в карьере на турнирах WТА в одиночном разряде.

Увидеть видеообзор финала Стосур — Гаврилова в Страсбурге вы можете на «Чемпионате».