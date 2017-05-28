Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»

Итальянка Роберта Винчи (31) в первом круге «Ролан Гаррос» уступила пуэрториканке Монике Пуиг со счётом 3:6, 6:3, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. 23-летняя уроженка Сан-Хуана, занимающая 41-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 36 розыгрышей при 31 невынужденной ошибке, а Роберта сделала 23 «виннерса» и 24 собственные неточности.

Отметим, что Винчи проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции в десятый раз в карьере. Это больше, чем у всех других теннисисток WТА.

Во втором круге Пуиг сыграет либо с американкой Луизой Чирико, либо с латвийкой Еленой Остапенко.