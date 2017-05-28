Макарова разгромила первую ракетку мира Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила немку Анжелику Кербер (1) со счётом 6:2, 6:2. 28-летняя москвичка, занимающая 40-е место в рейтинге WТА, трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки, совершила 27 «виннерсов», 19 невынужденных ошибок и 6 брейков.
Во втором круге Макарова сыграет с лучшей теннисисткой в матче украинок Леси Цуренко и Катерины Козловой (Q).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Кербер на «Ролан Гаррос».