Лидер посева «Ролан Гаррос» впервые в истории проиграла в стартовом круге

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге Открытого чемпионата Франции разгромила немку Анжелику Кербер (1) со счётом 6:2, 6:2. Таким образом, Кербер стала первым в истории «Ролан Гаррос» лидером посева, проигравшим в первом круге соревнований.

В мужском одиночном разряде такой случай был зафиксирован только один раз. Швед Стефан Эдберг в первом круге Открытого чемпионата Франции-1990 проиграл испанцу Серхи Бругейре.

В следующем круге Макарова сыграет либо с Лесей Цуренко, либо с Катериной Козловой (Q).