Кузнецова: в Париже я нервничаю из-за желания выступить как можно лучше

Россиянка Светлана Кузнецова, обыгравшая американку Кристину Макхэйл в первом круге «Ролан Гаррос», поделилась ощущениями после выхода во второй круг парижского турнира «Большого шлема».

Рада ли я вернуться в Париж? Конечно, это же один из моих любимых турниров! Тем не менее я всегда здесь нервничаю — именно из-за того, что люблю играть здесь и хочу выступить как можно лучше. Это желание захлёстывает меня, и иногда тяжело с этим справляться. Так что порой лучше представлять себе, что это какой-нибудь маленький турнир.

Матч с Макхэйл был очень тяжёлым. Я заработала множество брейк-пойнтов, но реализация хромала.

В какой-то момент во втором сете я потеряла счёт геймам и во время смены сторон спросила у судьи, какой счёт. Он ответил, что 5:4, хотя я думала, что сейчас 4:3. Я сказала: «О, хорошо», — и он посмотрел на меня так, словно я с другой планеты.

Сейчас я не хочу ничего загадывать. Бывало, что я приезжала сюда, чувствуя себя отлично, будучи уверенной, что очень хорошо подготовилась к турниру — а выступала ужасно. Случалось и наоборот — я ничего от себя не ждала, а показывала отличные результаты", — приводит слова Кузнецовой официальный сайт «Ролан Гаррос».