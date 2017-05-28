В. Уильямс обыграла Ван Цян в первом раунде «Ролан Гаррос»

Американка Винус Уильямс (10), играющая свой рекордный, 20-й, «Ролан Гаррос», вышла во второй раунд, обыграв китаянку Ван Цян в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:3).

В активе Винус 4 эйса, 9 двойные ошибки, 37 ударов навылет и 44 невынужденные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Ван Цян выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, набрала 15 «виннерсов» и 19 невынужденных, реализовала 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором раунде Уильямс сыграет с японкой Куруми Нарой, которая одержала волевую победу над 15-летней американкой Амандой Анисимовой, получившей «уайлд-кард» — 3:6, 7:5, 6:4.