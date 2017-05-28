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В. Уильямс обыграла Ван Цян в первом раунде «Ролан Гаррос»

28 мая 2017, воскресенье. 20:54. Теннис

Американка Винус Уильямс (10), играющая свой рекордный, 20-й, «Ролан Гаррос», вышла во второй раунд, обыграв китаянку Ван Цян в двух партиях — 6:4, 7:6 (7:3).

В активе Винус 4 эйса, 9 двойные ошибки, 37 ударов навылет и 44 невынужденные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Ван Цян выполнила 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку, набрала 15 «виннерсов» и 19 невынужденных, реализовала 2 брейк-пойнта из 9.

Во втором раунде Уильямс сыграет с японкой Куруми Нарой, которая одержала волевую победу над 15-летней американкой Амандой Анисимовой, получившей «уайлд-кард» — 3:6, 7:5, 6:4.

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 18:50 МСК
Винус
Уильямс
Ван
Цян
6:4 7:6
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
28 мая 2017 года, воскресенье. 17:05 МСК
Аманда
Анисимова
Куруми
Нара
6:3 5:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Куруми Нара
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