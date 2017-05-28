Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Медведев: диагностировали мононуклеоз, месяц лежал дома. Не готов и на три сета

28 мая 2017, воскресенье. 21:57. Теннис

Россиянин Даниил Медведев объяснил, что стало причиной его физических проблем в концовке матча с Бенжаменом Бонзи. Медведев был вынужден сняться при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3.

«Что случилось в матче? Судороги – мышцы свело. Я был объективно не готов играть матч в формате пяти сетов.

Последние два с половиной месяца у меня были тяжёлыми. После Индиан-Уэллса я очень плохо себя чувствовал. У меня была гнойная ангина, а потом диагностировали мононуклеоз. Долго восстанавливался. Сыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло только потому, что попал в основную сетку, но, честно говоря, не был к этому готов. Сдал тест – мононуклеоз вроде бы ушёл. Отправился в Будапешт, но, видимо, был не готов физически, поэтому потянул заднюю поверхность бедра. Много занимался с физиотерапевтом. Сейчас уже чувствую себя намного лучше и теннис показываю неплохой, но всё же не готов играть даже три сета. На предыдущем турнире, в Лионе, Жиль Симон в третьей партии меня просто «убил». И здесь меня «свело».

Я не знаю, можно ли определить степень тяжести мононуклеоза, но я каждую неделю сдавал тесты, принимал препараты. Под контролем врача, естественно. Многое, как я узнал, зависит от того, когда обнаружилась болезнь. Робин Сёдерлинг играл с мононуклеозом, а это очень опасно – разрушаются и печень, и мышечная ткань. Поэтому я просто месяц валялся дома.

Каковы дальнейшие планы? Буду играть на траве все возможные турниры. Если не задержусь в Париже в парном турнире, то уже на следующей неделе поеду играть челленджер. На траве физика не так уж сильно нужна. В прошлом году я хорошо играл на этом покрытии и сейчас надеюсь вновь начать показывать достойные результаты", — рассказал Медведев в интервью «Спорт-экспрессу».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Даниил Медведев
Новости. Теннис
28 мая 2017, воскресенье
22:33 Цибулкова разгромила Арруабаррену, Саснович одержала волевую победу над Голубич
22:18 Беннето в пяти сетах проиграл Пуи на своём последнем «Ролан Гаррос»
22:05 Боузрап — Квитовой: ты выиграла гораздо больше, чем один теннисный матч
21:57 Медведев: диагностировали мононуклеоз, месяц лежал дома. Не готов и на три сета
21:24 Родина проиграла Маттек-Сэндс в двух сетах, уступив первую партию со счёта 5:1
21:14 Макарова: на крупных турнирах играю иначе — сражаюсь, чувствую спортивную злость
20:54 В. Уильямс обыграла Ван Цян в первом раунде «Ролан Гаррос»
20:24 Кузнецова: в Париже я нервничаю из-за желания выступить как можно лучше
19:49 Цуренко стала соперницей Макаровой по второму кругу «Ролан Гаррос»
19:35 В. Уильямс установила рекорд «Ролан Гаррос», приняв в нём участие в 20-й раз
19:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос»
19:01 Джокович, Надаль, Мугуруса и Кар. Плишкова сыграют на «Ролан Гаррос» 29 мая
18:32 Тим легко победил Томича в первом круге Открытого чемпионата Франции
18:25 Кербер: когда терпишь поражения, сложно получать удовольствие от игры
17:33 Димитров уверенно обыграл Робера в первом круге «Ролан Гаррос»
17:00 Кузнецова победила Макхэйл в первом круге Открытого чемпионата Франции
16:56 Медведев из-за судорог не доиграл матч с Бонзи на «Ролан Гаррос»
15:44 Лидер посева «Ролан Гаррос» впервые в истории проиграла в стартовом круге
15:10 Макарова разгромила первую ракетку мира Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»
14:16 Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»
13:50 Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции
13:36 Квитова победила Боузрап на старте Открытого чемпионата Франции
12:45 Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге
12:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Квитова — Боузрап на «Ролан Гаррос»
11:28 Шарапова стала 88-й в чемпионской гонке WТА
11:16 Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WТА
11:00 «Кузнецова может побороться за титул» — подкаст «Открытый чемпионат»
10:58 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Кербер на «Ролан Гаррос»
10:40 WТА Insider включил Кузнецову в топ-5 главных фавориток «Ролан Гаррос»
09:53 Стосур: Гаврилова заставляет соперниц работать, чтобы победить её
00:25 Кербер: все знают, что грунт не является моим любимым покрытием
27 мая 2017, суббота
23:41 Бертенс: кажется, я просто не могу проиграть в Нюрнберге
23:23 Тарпищев: нас не устраивает объём трансляций тенниса на телевидении
22:27 М. Зверев: обычно игра на грунте давалась мне нелегко, но здесь всё было отлично
21:34 Вавринка: моя дочь впервые видела мою победу вживую, это делает успех особенным
20:58 Зверевы стали первыми братьями после Рохусов, сыгравшими в финалах в одном году
20:40 Цонга: я очень хорошо подавал в финале, и это помогло спокойнее играть на приёме
20:17 Бердых: несмотря на поражение, еду в Париж с высоко поднятой головой
19:09 Обыграв Гаврилову в Страсбурге, Стосур сохранила звание первой ракетки Австралии
18:49 Вавринка следом за Цонгой одержал победу на домашнем турнире
17:55 Макарова сыграет с Кербер вторым запуском 28 мая на корте Филиппа Шатрье
17:35 Цонга выиграл домашний турнир в Лионе, победив Бердыха
17:30 Молтени и Шамасдин стали чемпионами турнира в Лионе в парном разряде
16:39 Азаренко вышла на корт в рамках «Детского дня» на «Ролан Гаррос»
16:24 Роже и Тецэу стали победителями соревнований в Женеве в парном разряде
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017