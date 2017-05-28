Медведев: диагностировали мононуклеоз, месяц лежал дома. Не готов и на три сета

Россиянин Даниил Медведев объяснил, что стало причиной его физических проблем в концовке матча с Бенжаменом Бонзи. Медведев был вынужден сняться при счёте 7:5, 4:6, 1:6, 1:3.

«Что случилось в матче? Судороги – мышцы свело. Я был объективно не готов играть матч в формате пяти сетов.

Последние два с половиной месяца у меня были тяжёлыми. После Индиан-Уэллса я очень плохо себя чувствовал. У меня была гнойная ангина, а потом диагностировали мононуклеоз. Долго восстанавливался. Сыграл на «Мастерсе» в Монте-Карло только потому, что попал в основную сетку, но, честно говоря, не был к этому готов. Сдал тест – мононуклеоз вроде бы ушёл. Отправился в Будапешт, но, видимо, был не готов физически, поэтому потянул заднюю поверхность бедра. Много занимался с физиотерапевтом. Сейчас уже чувствую себя намного лучше и теннис показываю неплохой, но всё же не готов играть даже три сета. На предыдущем турнире, в Лионе, Жиль Симон в третьей партии меня просто «убил». И здесь меня «свело».

Я не знаю, можно ли определить степень тяжести мононуклеоза, но я каждую неделю сдавал тесты, принимал препараты. Под контролем врача, естественно. Многое, как я узнал, зависит от того, когда обнаружилась болезнь. Робин Сёдерлинг играл с мононуклеозом, а это очень опасно – разрушаются и печень, и мышечная ткань. Поэтому я просто месяц валялся дома.

Каковы дальнейшие планы? Буду играть на траве все возможные турниры. Если не задержусь в Париже в парном турнире, то уже на следующей неделе поеду играть челленджер. На траве физика не так уж сильно нужна. В прошлом году я хорошо играл на этом покрытии и сейчас надеюсь вновь начать показывать достойные результаты", — рассказал Медведев в интервью «Спорт-экспрессу».